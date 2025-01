Programski direktor agencije Faktor plus Predrag Lacmanović podseća za Kurir da je ovaj pokret više puta najavljivan i da je ta ideja, zbog toga što je opstala i što se realizuje, kvalitetna i dobra, a verovatno i poželjna.

" Pokret se iz raznih razloga do sada nije desio, ali verujem da se tokom ovih godina na toj ideji radilo, jer takvo nešto nije moguće napraviti na brzinu. Sad je verovatno sazrelo, a verujem i da je malo pogurano zbog svega ovoga što se dešava. Ovo jeste šansa da se istomišljenici okupe oko nacionalnog kursa Srbije. Možemo čuti sa raznih strana da se provlači teza o nepostojanju ideologije i zamera se da strankama nedostaje ideologija, da se sve svodi na ekonomiju ili sve nekako pokušavaju da budu "catch-all" stranke. Verujem da će ovakav pokret biti ideološki definisan i da će biti primamljiv za sve one koji pitanje Srbije vide kao ključ. Pozdravljam tu ideju, kao i ideju o osnivanju novih partija. Politička scena zaista treba da bude bogata, pa da se iz tog plenuma stranaka, i postojećih i nekih novih, izrode kvalitetne političke partije koje će voditi glavnu bitku ", objašnjava Lacmanović.

On očekuje da će novi pokret privući pojedince koji do sada nisu pripadali strankama ili jesu, ali će videti svoju šansu u nešto glomaznijoj strukturi koja predstavlja ujedinjeni deo Srbije.

"A to znači stvaranje prostora za mnoge ljude koji sebe ne prepoznaju u političkim strankama i vide ih kao zatvorene krugove među onima koji upravljaju strankama, ili one koji ne žele da se obeležavaju takvim stranačkim delovanjem. Oni kao da su izopšteni iz društvenog i javnog života. Mnogi od tih ljudi su orijentisani prema interesima Srbije i nama je u ovoj u situaciji, kada održavamo neutralnost i vojnu i političku nezavisnost, vrlo važno da uključimo sve snage i ljude koji nemaju neku posebnu ideološku poziciju, ali su zainteresovani za boljitak Srbije i njenu budućnost. Tako da pokret može da predstavlja odgovor na jednu političku učmalost i na sve veće nepoverenje ljudi u naš stranački život. On može da prodrma političku situaciju i da novi impuls i novu motivaciju za delovanje", smatra Miletić, napominjući da je formiranje pokreta jedan od odgovora, a drugi su reforma vlade i državne uprave i borba protiv korupcije.