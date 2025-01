On je pozvao sve Srbe u AP KiM da glasaju za Srpsku listu jer se, kako je istakao, izborom te liste čuva srpski narod na KiM i Srbija na KiM.

"Srpska napredna stranka nikada neće podržati bilo kakvu prelaznu, tehničku vladu, nikada nećemo podržati bilo kakvu vladu koja nije odraz izborne volje građana i pružićemo politički otpor urušavanju naše države, urušavanju institucija, u smislu našeg rada u skupštinama, parlamentima od državnog, pokrajinskog do lokalnog nivoa, naravno našim izjavama, saopštenjima, razgovoru sa građanima, sve ono što jeste deo rada bilo koje ili svake političke stranke, time i Srpske napredne stranke", istakao je predsednik SNS.

On je naglasio da je nasilno rušenje institucija apsolutno neprihvatljivo.

"Poseban odijum je stvorilo ono što se dešava u školama i sprečavanje đaka koji hoće da idu na nastavu i roditelja koji žele da njihova dece idu na nastavu, progonu verbalnim, a ponekad, nažalost, i fizičkim napadom. To nikada nije bilo i zato je moj apel kao predsednika najveće stranke i Vlade da svi spuste strasti. Škole nisu mesto za politiku. Svako imao pravo na politički aktivizam. Nemojte decu uvlačiti u političke sukobe. To se nikada nije radilo. To nema nikakve veze sa nesrećom koja nam se desila 1. novembra".