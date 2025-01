- Ne mogu sve sankcije odmah da budu ukinute, on danas ima razgovore sa predstavnicima u Senatu, on to sve može da promeni, stupićemo u kontakt sa njima i razgovaraćemo. Verujem da ćemo u petak moći da idemo na smanjenje i da naši ljudi to osete u Srbiji. Mnogo važnije je šta ćemo sa NIS-om.