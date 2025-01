In Trump we trust

- Ako se pita Kurti, promeniće se nagore. Ako se pita naš narod, on pruža veliku podršku naporima Srbije da očuvamo interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji s jedne strane, a s druge strane ima nadu u promenu u SAD koje su krenule vrlo oštro. Videćemo kako će se to dalje razvijati, ali i to su neki elementi koji mogu da ukažu na određene promene i u albanskom političkom korpusu i u njihovim postizbornim koalicijama koje, nadamo se, neće biti u skladu sa Kurtijevim željama. Tako da, postoji određena nada, postoji važnost srpske sloge, jedinstvo u ovom trenutku da ne dozvolimo da prosto dođe do iščezavanja i rascepa unutar srpskog etosa na Kosovu i Metohiji - rekao je Miletić.