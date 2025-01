„Stub EPS-a su ljudi i meni je drago što je većina zaposlenih ponosna što rade za najznačajniju kompaniju u zemlji. Nema govora o štrajku zaposlenih, to su potvrdili sindikati. Žao mi je što su pojedinci iz EPS-a pozivali na štrajkove i blokade jer politici nije mesto u toj kompaniji, i to je protivno internim pravilnicima i kodeksima ponašnja. Zaposleni su tu da se bave svojim poslom, sindikati se bore za prava radnika, a predstavnici sindikata iza kog stoji najveći broj radnika jasno su se ogradili od zlonamernih komentara i poziva na štrajk pojedinaca i pozvali zaposlene da se ne odazivaju na provokacije, da ne nasedaju na zle namere već da nastave da odgovorno rade svoj posao na obezbeđivanju energetske sigurnosti za sve građane Srbije. Ko želi da se bavi politikom to može da radi van radnog mesta, i da ne uvlači druge zaposlene u to, a ne da u ovoj situaciji stiče poene za sebe i ostvaruje svoje interese koji nisu u interesu građana Srbije”, rekla je ona.