Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je i danas u Davosu gde učestvuje Svetskom ekonomskom forumu.

On se danas sastao se sa predsednicom Evropske banke za obnovu i razvoj Odil Reno-Baso, predsedavajućom Veću ministara BiH Borjanom Krišto, a kasnije sledi susret i sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

- Danas smo imali više ekonomskih susreta, razgovarao sam sa poljskim predsednikom, uskoro ga očekujem u Beogradu, veoma važna poseta za nas, osim posete italijanske premijerke Đorđe Meloni. Razgovarao sam sa Rene Baso, oni su najveći finansijski investitor u našoj zemlji. Verujem da po tom pitanju možemo dalje da doprinesemo razvoju preduzetništva. Očekuju pristojnu stopu rasta, ali ona nije dovoljna jer najveći deo dolazi iz Azije, Amerika će da ima dobru stopu rasta. Evropa je na dnu, mi ćemo pokušati da budemo bolji od Evrope prosečno. Čeka me razgovor sa predsednikom Zelenskim, većeras sa najmoćnijim finansijskim i drugim investitorima, a sutra nazad u zemlju.

- Oni ulažu u Srbiju jer znaju da smo pouzdan partner. Kada je neko finansijski investitor, znaju, kada dobijete kreditni rejting znaju da vraćate to, nemate problema. Zato je finansijsko tržište strašno važno. Neće da investiraju u lokalne i regionalne puteve, to je ljudima u Srbiji najpotrebnije, a oni hoće zelene održive projekte.

Koliki su realni ciljevi koji se postavljaju

- Čudan je bio ručak, već 11 puta sam prisustvovao takvim ručkovima, večere su zanimljivije, niko ništa ne može da vam kaže jer ne znaju šta će Tramp da uradi. Sutra nećemo biti ovde kada se Tramp bude obraćao ovde uživo, pratićemo šta će da kaže. Od onoga što će Tramp da uradi, pomenuo je takse, tarife. Danas se sastaju Šolc i Makron, spremaju svoj dogovor.

Tramp je dao rok i najavu da se u 100 dana reši sukob u Ukrajini, da li je to realno?

- Nisam siguran kako je moguće, ali bih voleo da se to desi. Nisam siguran da ovaj sistem u kojem napadnete malo jedne malo druge, vodite politiku primoravanja jednih i drugih na mir, plašim se da to neće da prihvate. Nisu male zemlje, suviše su ljudi izgubili. Ako Tramp to postigne, da mu svi dignemo spomenik, spasao je celu planetu, navijam za njega da se to dogodi. Da li mislim da će to da se desi, nek nam je Bog na pomoći.

O učeniku koji preti profesorima

- Sve što čujete od opozicije, sve što možete da čujete je kako će nekog da ubiju, kako će da prete. Najjadniji su mi ljudi koji kažu ja sam morao to, kako su pritisci veliki. Kako ja ne moram, govorili su da idem da dogovorim azil, a ja se vraćam u Srbiju. Imali su razne ideje, da štrajkuju, ne kupuju hleb, mnogo ludaka ima u našoj zemlji, kao sekta se ponašaju. Na to se osmehnete. Kažu da će da dođu u Jagodinu da izazovu nemire, pa neće tamo biti 30, 50 ljudi. Oni hoće nerede, da se ljudi uplaše.

- Mislim da policija pronalazi i traži identitet i da će ga privesti, kaok i priliči. To mrtve majke ostavite na miru, da nas vešate to je u redu, mrtve majke ne dirajte. Kada vam to postane jedina politika, da ste u čoporu snažni, više govori o vama.

- Rekli smo, studenti u redu, možete da provodite vreme na fakultetu, protivzakonito blokirate ulicei to se toleriše, preko toga da nekog maltretirate to ne može. Rekao sam, niko im neće ući na fakultet i pružiti pendrek spasa. Nama nasilje nije potrebno, hoćemo da razgovaramo sa studentima, sa svima. Hoćemo da razgovaraom o zahtevima ili barem kažite šta nije ispunjeno. Šta ćemo da radimo, stiže mnogo tužbi i protiv profesora i protiv dekana, rektora zbog neodržavanja ispita. Ko će to da plati? Svi da bankrotiramo?

"Dođite u Jagodinu"

- Da pozovem ljude da dođu u Jagodinu i neće ih niko sprečiti da dođu. Miloš će imati skupove po Vojvodini, Ana u Beogradu. Imam posebnu poruku za ministre i direktore javnih preduzeća, nemojte da dolazite limuzimana i rotacijama, dođite autobusima ili svojim autom, nemojte da trošite državne pare. Koga budem video da je tako lično ću da ga zamolim da se udalji sa skupa.

- U decembru smo najbolje isporučili rezultate koje je od nas tražila EU. Obećali su da će da otvore klaster tri, otvorili su onima za koje su rekli da su slabije ispunilu uslove. Marta Kos je super žena, ona svoj posao, mi svoj. Urusla će biti na strani Srbije, uvek ćemoi imati to Srbija, Bugarska, Skandinavija, neki vole da služe drugima. Sreo sam i Plenkovića, lepo smo se ispričali.

