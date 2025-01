Prema njenim rečima, svi studenti imaju pravo na bunt i blokadu fakulteta, ali ne smeju ugrožavati one koji žele da nastave studiranje.

- Na većini fakulteta, skoro svim, ne održavaju se ispitni rokovi. To je izuzetak. Recimo protesti devedesetih koji su uživali ogromnu podršku građana, pa i studenata, niko nije osporavao studentima da idu na ispit ili da učestvuju u nastavi ako ih ima dovoljno. Niko nije zvižda, pištao, ulazio i terao profesore. To se nažalost sada dešava, ključan problem je što smo se mi kao akademska javnost podelili, to nisu samo studenti, već i profesori. Danas imamo profesore koji podržavaju studente u blokadi, oni su došli sa studentima i podržavaju, a oni su tu da uče, a ne da budu ravnopravni. Imamo pojavu koja je po meni tužna.