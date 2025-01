Tramp je dao rok i najavu da se u 100 dana reši sukob u Ukrajini, a predsednik je rekao da bi voleo da se to desi ali da nije siguran kako je to i moguće.

- Nisam siguran kako je moguće, ali bih voleo da se to desi. Nisam siguran da ovaj sistem u kojem napadnete malo jedne, malo druge, vodite politiku primoravanja jednih i drugih na mir, plašim se da to neće da prihvate. Nisu male zemlje, suviše su ljudi izgubili. Ako Tramp to postigne, da mu svi dignemo spomenik, spasao je celu planetu, navijam za njega da se to dogodi. Da li mislim da će to da se desi, nek nam je Bog na pomoći.