-Konačno možemo da očekujemo da ta ideja krene u realizaciju, da vidimo veliki broj ljudi koji će se priključivati. Skup u Jagodini je početak priče. On treba da objedini sve ljude koji vide Srbiju kao slobodnu državu, činiće ga intelektualci, sportisti, umetnici, radnici. Jedan jedini kriterijum je ljubav prema otadžbini. On ne sme da bude neko zaobilaženje redovnog puta da ljudi imaju proveru, smisao pokreta je da u ovom društvenom ambijentu nam je potrebna dodatna koheziona snaga, sabornost, da imamo čoveka ili ljude koji mogu da objedine ljude koji imaju ljubav prema otadžbini. Ljudi donose energiju i snagu. Verujem da će to biti uspešna priča. Ponosan sam što je juče SNS na glavnom odboru jednoglasno podržava predsenika u formiranju pokreta. On je jedna plemenita ideja.