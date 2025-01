"Mislim da je ovo od suštinskog značaja za zemlju, da mora da se oformi delimično novi tim ljudi i energije. Mora da bude nove krvi. Mora da bude i više znaja i da bude dovoljno hrabrnosti i želja da se radi i napreduje. Lako je da ne radite ništa, da psujete, pljujete, to može svako. Ali da radiš i da nešto stvaraš, da nešto učiniš za svoju zemlju, to ne mogu svi", rekao je Vučić za TV Pink u Davosu .

On je rekao i da se u Jagodini u petak ne organizuje nikakav kontramiting, jer nije protiv bilo koga usmeren.

"To je skup ujedinjenja svih pametnih i normalnih ljudi u Srbiji. Svih ljudi koji ne veruju u obojene revolucije izazvane spolja. To je skup ljudi koji žele da podrže slobodarsku, samostalnu i nezavisnu Srbiju. I ja verujem da će to biti veliki skup, jer će doći ljudi iz tri, četiri okruga. Neće dolaziti, koliko znam, jer sam pričao sa ljudima koji su zainteresovani, ni sa severa Srbije, ni sa juga Srbije, ni sa zapada Srbije, ali će biti mnogo ljudi siguran sam", rekao je Vučić.