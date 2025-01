"Kako god okrenete i šta god da uradite, bile to blokade , bio to generalni štrajk, blokade institucija... Na kraju svake balade i na kraju svake priče, moraju doći izbori", rekla je Branbić za televiziju Hepi.

"KAKO DA BUDEM SREĆAN DOK I POSLEDNJI ĐAK NE UĐE U UČIONICU?" Vučić o blokadama - osvrnuo se i na najavu generalnog štrajka: To će biti dan kao i svaki drugi

Politika "KAKO DA BUDEM SREĆAN DOK I POSLEDNJI ĐAK NE UĐE U UČIONICU?" Vučić o blokadama - osvrnuo se i na najavu generalnog štrajka: To će biti dan kao i svaki drugi

"Ako vaši predstavnici u parlamentu, a to je da kažemo opozicija, ne znam ko bi drugi bio, nisu za to da rade na unapređenju izbornih uslova, kako ćemo onda doći do izbora", pitala je Brnabić.