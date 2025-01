Čedomir Antić , profesor Filozofskog fakulteta bio je gost jedne emisije gde je upitao "zašto blokaderi odbacuju ostatak studenata?" On je naglasio da "ta teza da su samo oni budućnost, toga ni u Afganistanu nema, i talibani su inkluzivniji."

"Tu ima istine! Taj problem se kod nas razvija, ta teza da mi više nismo jedan politički narod već da postoje oni koji su napredni, 'svezubi', i postoje oni koji nisu za modernizaciju i koji su krezubi. To je klasno određenje. Mi vidimo studente koji kažu 'mi smo budućnost'. Šta to znači? Budućnost su svi građani Srbije, nemojte da ih razdvajate! Ako ste već za inkluziju, zašto onda isključujete ljude koji nisu bili tako socijalno privilegovani i srećni kao vi? Videli smo da jedan građanin kaže da treba izbaciti iz biračkog spiska sve starije ljude! Znate, ta teza da su samo studenti budućnost, to čak ni u Afganistanu nije tako, čak ni tamo talibani nisu jedini protagonisti vlasti!"