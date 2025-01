Slušaj vest

Emisija "Ni 5 ni 6" danas se prvi put bavila unutrašnjom politikom. Voditljka Jovana Grgurević konstatovala je da je društvo podeljeno na dve strane da niko nema prava da bude uzdržan, od vrtića, do škola. Ona je rekla da postoji ne mali broj ljudi koja nije ni za vlast ni za studente, za koju je rekla da se boji.

S druge strane stiže najava vlasti o formiranju pokreta, na šta je voditeljka upitala kako misle da pridobiju nekog novog ako niko ne sme da se izjašnjava.

Njen gost, advokat i poslanik SNS Vladimir Đukanović ne slaže se da postoje podele.

- Vi imate jednu grupu koja nasilno želi da dođe na vlast, a s druge nas koji ništa ne preduzimamo - započeo je Đukanović, na šta je voditeljka podsetila da su nastavnici u protestu izloženi pretnjama da će ostati bez posla i inspekcijama.

- Vi imate zakon u ovoj zemlji, koji jasno kaže šta radiš ako onemogućavaš nekog da ima osnovno obrazovanje. Je l' vama normalno da neko izvodi decu na ulicu? Država ima pravo i da skrati polugodište. Ali da neki nastavnik da sebi za pravo da protestzuje, to ne može. Ne sme tpo da radi bez saglasnosti roditelja - dodao je Đukanović i na pitanje da li nastavnici ovo rade upravo zbog nepošovanja zakona s druge strane, istakao je:

- A ko nam to poručuje? Vlada je pregovarala s njihovim reprezentativnim sindikatima koje su sami izabrali. Vlada je ispunila i više nego što su tražili, povećanje najveće u istoriji. A šta su sada zahtevi? Niko ne zna.

Jovana Grgurević pokušala je da mu pojasni.

- Činjenica je da kad krenete da tražite koji su to zahtevi naiđete na problem i lutanje i nađete da oni žele vladavinu prava.

- Pa ko ne želi vladavinu prava - pitanjem je odgovorio Đukanović.

- Evo, ja želim to. Imate sudije Višeg suda u Beogradu koje potpisuju kao podršku studentima da u državi bude vladavina prava. Pa to je suludo, Valjda ste vi ti koji sprovode vladavinu prava. Hoćete da nam kažete da do sada niste sprovodili princip vladavine prava? Da l' ste normalni, ljudi, šta radite? Mi nemam ništa protiv ni tih takozvanih studenata. Ima nešto malo pravih. Kažite, ovo je naša delegacija, ovo su naši zahtevi i dođite. Dostavite zahteve crno na belo i kažite da želite da vlast ovo ispuni. I da znamo štaje, s kim razgovaramo i šta je zahtev. U vreme društvenih mreža i mobilnih telefona da vi za dva i po meseca nemate nijednu sliku sednice plenuma. Pa valjda bi se neki student pohvalio slikom sa te sednice, pa kako se glasalo... Ne postoji nikakav plenum, to je laž.

Dodao je da su protesti organizovani spolja i to jako dobro.

- Pratim roditeljske grupe jer sam i ja roditelj. T su tako precizno napisane poruke, bez greške, na ćirilici. To nijedan roditelj nikad nije tako pisao. I onda se ispostavi da je to neko ko je izmislio svoju funkciju u roditeljksom savbetu i unosi zabunu. Imate četiri ili pet oblasti u kojima oni divljaju, ta duboka država. To su obrazovanje, koje možete da podelite na osnovno/srednje i visoko školstvo i nauku, tu su mediji, kultura i pravosuđe. To su oblasti koji žele haos, vi nemate nikog u privredi koji želi tako nešto. Slobodno sutra zatvori prodavnicu sutra, ali poreze i doprinose moraš da platiš državi. A ona četiri studentska zahteva smo do poslednjeg ispunili.

Drugi gost emisije bio je analitičar Dejan Vuk Stanković, koji je takođe prokomentarisao aktuelni trenutak.

- Danas sam bio glavna meta opozicionih poslanika na razgovoru za kandidaturu za člana REM. Započnu sa 4-5 optužujućih stavova, paušalnih, onda ih pažljivo sklušate, sebe, da citirate neke zakone i tako ukrug. Zatim, kako je čitav proces neregularan. A u tom odboru su svi, i vlast i opozicija. Službe u parlamentu proveravaju sve, tu sede profesionalci i čekiraju dokumente. To nije specijalno komplokovan postupak i od toga se prave afere jer nedemokratska manjina ne želi da poštuje ta pravila - rekao je Stanković.

U razgovor se uključio i treći sagovornik Kurir televizije, pravnik Milan Antonijević.

- Mislim da formiranje Pokreta ne može sada da reši ove podele i ponudi nešto treće. Mi pominjemo korupciju vezanu za Novi Sad iako nedostaje još nekoliko dokumenata, pozivam gledaoce da pročitaju saopštenje Društva sudija Srbije koji su apelovali na sve, posebno na vlast, da ih puste da rade svoj posao.

To je bio šlagvort voditeljki da Đukanovića pita za sutrašnji miting u Jagodini i najavu formiranju pokreta na inicijativu partije čiji je član.

- Pokret još nema ime, tog dana će se birati. ozivam i ljude iz opozicije da se uključi u pokret. Dobrodošao je svako ko ima ideje i voli Srbiju. Nemamo mi razlog nikom da šaljemo pozivnicu, ko god želi, dobrodošao je. Nudimo građanima da budemo jedinstvena zemlja sa različitim mišljenjima i idejama za dobrobit Srbije. Ovaj pokrete je širi od političke partije. Evropa se menja, ne znam da li primećujete, ali mi moramo da reagujemo. Ni Tramp ni Kina ne gledaju blagonaklono na Evropu. U eri svetskih sukoba, moramo da budemo snažniji. Kad je zemlja ugrožena, ne zanima nme ko je levo, ko desno.

Na pitanje voditeljke od čega smo ugroženi, Đukanović je rekao:

- Od svega.

A koga bi van svoje partije voleo da vidi u pokretu, odgovorio je:

- Ne želim nikom da pravim problem da ga targetiraju kao Vučićevog u ovoj eri podela.

Na to je reagovao Milan Antonijević:

- Udaljili smo se od teme jer time što otvaraš nove optužbe, ne utireš put dijalogu. Nekako smo pokazali sada da teško može da bude dijaloga. Vas puštamo i slušamo, a kad mi pokušamo nešto da kažemo, prekidate nas. Studentski zahtevi su takvi da žele da institucije rade. Ne može sad Đuka da nudi nekakav dijalog. Nema razgovora o zahtevu za borbu protiv korupcije, na tome mora da se radi. Mi smo prošle godine imali Dubonu i Malo Orašje gde je zakazao sistem, naročito njen vojni deo. Studenti žele da razgovaraju s ljudima koji su nadležni, a u ovom studiju to nije niko od nas.

Uživo iz Jagodine

U program se uključila i reporterka Kurir televizije Kristina Vasković, koja je u Jagodini gde se sutra održava miting kao uvod za formiranje novog pokreta.

- Pripreme za sutrašnji skup su u toku, montira se bina, građani pristižu, fotografišu se i interesuju. Kažu da će porodčno doći da podrže predsednika Vučića koji će se ovde i obratiti. Početak skupa planiran je za 17 sati. Centralne gradske ulice su već zatvorene za saobraćaj i očekuje se da će sutra biti pune jer je najavljen dolazak ljudi iz četiri okruga. Predsednik Vučić je pripremio govor koji će se dotaći ekonomske i političke budućnosti naše zemlje. A okupljenima će se i obratiti i dva čoveka koji se nisu dosada pojavljivala na političkim skupovima, a koja su veliki stručnjaci u oblastima u kojima se bave. Predsednik je rekao da je našoj političkoj sceni potrreba nova krv, ali i nova znanja kako bi Srbija napredovala. Formalno učlanjenje u pokret biće moguće od 15. marta, a zvanično će biti registrovan 28. juna, na Vidovdan. Pokret još nema ime, a predsednik je pozvao sve da ponude svoj predlog. Pokret su podržale Srpska napredna stranka, na Glavnom odboru. Premijer Miloš Vučević je rekao da je svako dobrodošao, a predsednica Skupštine Ana Brnabić da je pokret nadstranački. Ideja nije novijeg datuma, prvi put je pomenuta prošlog marta i prema Vučićevim rečima sada je došlo vreme za njegovo formiranje - izvestila je Kristina Vasković iz Jagodine.

O eventualnom raspletu situacije govorio je Dejan Vuk Stanković.

- Ovo može da se završi na dva načina. Ima jedan koji mi se ne dopada, koji je fatalistički, jedan Big bang scenario, da pukne nešto - rekao je Stanković, da bi ga voditeljka prekinula:

- Šta pričate to?

- Ne znam. Ja vam kažem kako može da se završi, to je nepredvidivo. Sam gospodin Đukanović a donekle i gospodin Antonijević kažu da nema dve strane i da one moraju da postoje da bi do dogovora došlo. Iskaz kojim se potpisuje grupa ljudi koja dominira nad fizičkim prostorom fakulteta i upravlja njime...

- Govorimo o našoj deci, hajde da nikog ne plašimo tim. Nema potrebe jer se ništa u Srbiji tako nije završilo - ponovo ga je prekinula voditeljka.

- Ali šta je generalni štrajk, najavljen za sutra. Da li će to biti simbolička priča s malim brojem ljudi, videćemo. Ideju generalnog štrajka uveo je neko koji hoće Big bang - nastavio je Stanković, da bi ga Antonijević prekinuo pitanjem da li misli da su ljudi u Srbiji zadovoljni.

- Kako ko. Ja sam višestruko nezadovoljan, duboko, potrešen sam. Po više različitih osnova - rekao je.

- Pa što ubeđujete ljude od 1. novembra da je ovde sve u redu - upitao je Antonijević.

- Ko ubeđuje - uglas su odgovorili i Stanković i Đukanović.

Stanković je rekao da je organizovanje Dana žalosti i moralna i krivična odgovornost koja je iskazana putem ostavki zapravo poštovanje iskazano žrtvama, a kaže i da je na stotine ljudi saslušano i da su određeni pritvori, pa rekao:

- Šta je država uradila da bude targetirana kao izvor nezadovoljstva? Niko nije kriv dok se to ne dokaže pred sudom, a optužnice ne smeju da se podižu pod pritiskom. Ne postoji razlog da se blokade nastavljaju i da se narušava normalno funkcionisanje grada i obrazovnih institucija, ništa nije zataškano i o svemu se otvoreno govori u javnosti.

Đukanović kaže da želi da sedne i razgovara sa predstavnicima studenata, ali da oni ne žele da se predstave, na šta je Antonijević odgovorio da oni ne žele da razgovaraju sa ljudima koji nisu nadležni.

Ipak, Đukanović je podsetio da studenti jesu bili pozvani na razgovor sa Tužilaštvom, što je bio jedan od zahteva, ali da su oni iz nepoznatih razloga taj razgovor odbili.

