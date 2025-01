- Mislim da će građani Srbije najbolje presuditi da li sam kao ministar donela novu energiju i političku vrednost, kao i moja stranka. I ovo formiranje pokreta kao nadstranačke političke platforme mogu biti vesnik da smo doprineli novim idejama. Neko to naziva revolucijom, a neko evolucijom. Ponosna sam na svoj opozicioni staž, to je jedno veliko iskustvo i stavovi koje smo kao stranka artikulisali, kad je u pitanju država i porodične vrednosti, to je danas politika Vlade. Formiranjem pokreta ćemo u neposrednom razgovoru s građanima videti gde grešimo i šta je to gde možemo bolje - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za brigu o porodici i demografiju.