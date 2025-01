Emisija "Ni 5 ni 6" danas se prvi put bavila unutrašnjom politikom. Voditljka Jovana Grgurević konstatovala je da je društvo podeljeno na dve strane da niko nema prava da bude uzdržan, od vrtića, do škola. Ona je rekla da postoji ne mali broj ljudi koja nije ni za vlast ni za studente, za koju je rekla da se boji.

- Mi ne formiramo pokret da bi se borili protiv korupcije već iz mnogih drugih razloga, geopolitika, ekonomija i mnogo toga. Kada traje faza istrage, nenormalno je da se objavljuju dokumenti, to pomaže drugoj strani da se što bolje pripremi, što je katastrofa za istragu. To je upropastilo istragu i biće veoma teško nastaviti sa procesom - odgovorio Đukanović.

On kaže da je objavljivanje dokumentacije protivno vladavini prava, a voditeljka je onda postavila pitanje crvenog srednjeg prsta koji se pojavio na ulicama Beograda kao direktan odgovor studentima koji su za svoje proteste izabrali simbol krvave šake, na šta je Đukanović odgovorio:

- To nije poteklo iz SNS-a, to je mogao bilo ko sa društvenih mreža da napravi. Nemam pojma, ali SNS to nije radio. MOžda je neko poludeo više od ovih protesta pa im je poslao poruku. Nama su te srednje prstove pokazivali kada su protestovali zbog litijuma, kako tada nije smetao srednji prst?