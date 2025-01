- Kada vidite da svi hoće da ulažu u vašu državu, u vaše planove, a to je Srbija 20-27, to je Ekspo 2027, onda morate da budete ponosoni. Mi ćemo nastaviti sa odgovornom ekonomskom politikom, nastaviće da gradimo, pruge, škole, bolnice, sve ono što podiže kvalitet života.

Prvi put prosečna plata iznad 100.000 dinara - Zavod za statistiku će sutra izaći sa podatkom o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji za novembar. Prosečna zarada je bila 100.738 dinara, dakle prvi put prosečna plata prelazi 100.000 dinara, to je negde 861 evro.

- Mi smo rekli da ćemo u decembru imati prosečnu platu između 910 - 920 evra. To ćemo i ostvariti. Novembar 861 evro, a s obzirom na broj radnih sati koji je veći u decembru, nama će prosečna zarada u Srbiji u decembru prošle godine biti 710 do 720 evra.

O pritiscima na škole i đake

- Po meni, imate priliku da vidite želju bivšeg režima da se vrate na vlast. Dok mi govorimo o budućnosti i projektima, njima je cilj da Srbija stane, to jest nestane. To je velika razlika. Razgovaraćemo sa velikim brojem ljudi, govorićemo o svemu što smo do sada uradili, to jest šta ćemo dalje uraditi. Da na sve ove izazove odgovorimo zajedno, i gradimo nešto bolje. Očekujem veliki odziv građana, i to će biti jedna velika poruka svima koji ele da Srbija stane - Srbija neće stati, mi želimo da Srbija napreduje, ide dalje u budućnost.