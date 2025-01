- Duboka država, preko demokratske stranke, nevladinih organizacija i svojih pipaka, stvorila je elitu koja ima veliki uticaj. Nažalost, i naša elita, beogradska, nije srpska. To je problem koji moramo rešavati. I sam sam pripadao jednom opozicionom svetu koji bi trebalo na taj način da razmišlja, ali moje trežnjenje je nastupilo onog trenutka kad sam shvatio mehanizam inženjeringa koji se dešava u društvu. Na mom slučaju je to bilo jasno. Ako su mediji bili iza jedne takve ideologije obrušavanja na nevinog čoveka i stavljanja etikete da je takav i takav, što je vrsta satanizacije, a da posle toga nemam nikakvu priliku da posle istražnog postupka u tim istim televizijama koje su bile nosioci te propagande, kažem svoju reč, znači da je namera bila očigledna, a to je diskreditacija jedne ličnosti. Stihijsko ponašanje rađa haos, a to je preduslov za revolucionarno delovanje.