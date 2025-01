Najava evropske komesarke za proširenje, Marte Kos, da želi da ceo Zapadni Balkan bude u Evropskoj Uniji do 2029. budi optimizam, ocena je sagovornika Kurira. Iako ukazuju da EU pre svega mora da sredi sopstveno dvorište, pogotovo zbog novonastale situacije usled dolaska Donalda Trampa na čelo SAD i najavljene politike, ističu da je realno očekivati ublažavanje kriterijuma za zemlje Zapadnog Balkana kako bi postale članice Unije.

Evropska komesarka je rekla kako "sanja da ceo Zapadni Balkan bude integrisan u EU" i da granice i bilateralni sukobi nestanu, i to do 2029. godine.

"Evropska unija pomno prati šta se dešava u zemljama koje su kandidati za članstvo, one su u obavezi da ispune uslove i to po principu uzmi ili ostavi. Proširenje EU je proces koji je zasnovan na zaslugama, a ne na vremenskom okviru. Ponekad čujem: države Zapadnog Balkana čekaju tako dugo. Nije reč o tome koliko dugo čekaju. To je pitanje njihove političke volje i koliko su u stanju da ispune", rekla je Kosova u Davosu.