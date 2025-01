"Pre svega da kažem da nisam ni na jednoj strani. I nastavnici mogu koliko god hoće da štrajkuju i protestuju, ali ne da koriste našu decu za to. Evo, zašto svoju decu ne uzmu za ruke i izvedu ih na protest, nego koriste našu maloletnu decu? Zaista mi nije jasno zašto iko koristi decu do osmog razreda osnovne škole u političke svrhe", kaže baka dvoje školaraca.

Ona je do detalja opisala je i situaciju u kojoj su se danas deca našla.

"Dobili smo obaveštenje da je proglašen štrajk i da je Nastavničko veće izglasalo da se ne ide u školu. Ali smo onda sinoć obavešteni da, pošto neki nastavnici neće da učestvuju u štrajku, deca koja idu popodne u školu, kao što je to slučaj sa mojim unukom koji je šesti razred, dođu danas u 7.45 sati na čas biologije do 8.30 časova na taj jedan čas. Pa, kako sada to?!", pita se naša sagovornica.