- Ne smeta im ni pritisak na naš narod na KiM, a zašto bi im bila tema kada su Albanci proglasili nezavisnost 2008. godine, a oni su ćutali. A pre toga su ćutali i kada je CG odlazila, a sada smo čuli da su imali dogovor da Crna Gora ode, da je to bio uslov spoljne podrške njima, da osvoje vlast u Beogradu, da se odreknu Crne Gore i Kosova. Opljačkali su Srbiju od 2000. do 2012. godine, oni postali bogati, a narod siromašniji nego ikada, oni danas hoće da se vrate na vlast, da zloupotrebe decu... - dodao je.

- Mogli ste da vidite, s ponosom kažem hvala profesoru Macutu, slučajno znam Đuro Macut nikada nije bio u politici, a najbolji je endokrinolog u centralnoj Evropi. Došao je da pokaže da su spremni da se bore za Srbiju i da znaju da je težak posao koji obavljaju. Ne brinite, govoriću o onome što je najvažnije, a to je kako ćemo Srbiju smestiti tamo gde joj je mesto do 2032. godine. Dolazeći ovde, ja sam gotovo plakao, nisam verovao kad su rekli koliko se ljudi očekuje. Znam koliko je teško svima, mislio sam neće ljudi pod tim pritiskom imati hrabrosti da dođu, a onda kada sam vas video, pomislio sam da nema ništa bolje nego biti vaš predsednik - naveo je.

- Danas živimo u svetu prepunom izazova. Ovde nema Đilasa, Marinike i svih ostalih, naše je da sagledamo geopolitičke okolnosti. Hoće da nas vrate na 2000. godinu kada je neko drugi odlučivao u ime Srbije, da nam kažu da ne možemo da budemo nezavisna zemlja, da nas vrate u to doba, da nam kažu uvedite sankcije, a nećemo uvoditi ni Rusiji, ni našim prijateljima. Razgovaraću uskoro sa Putinom da vidimo kako ćemo rešiti probleme oko sankcija i naći ćemo rešenje. To je ono što mnogi hoće da sruše, a to je snaga Srbije. U našoj samostalnosti, odlučnosti da čuvamo sebe i korene, ali i svoju budućnost.

- Uz sve što smo uspeli da uradimo, postoje stvari kojima nisam zadovoljan, i znam da vi koji ste prisutni niste zadovoljni svim dešavanjima. Na lokalnom nivou, pa do toga da mnogi gledaju kako sebe da obezbede, a manje brinu o narodu, do objektivnih problema i ja to razumem. To ćete vi da počistite, a ja ću samo da vam pomogne. Zašto pokret? Pa da nismo napravili pokret, ne bismo da imamo profesora Macuta, studenta Pavlovića uz sebe. Teško da bismo mnoge od vas mogli da završimo, jer bi ljudi rekli hoćemo da se nešto promeni. Ovde nije reč ni o meni, ni Đilasu, Mariniki, Dačiću... Ovde je reč o vama, zato nam je potrebna nova energija, a ne povratak u prošlost i onih koji bi manipulacijom na vlast! Imamo mnogo vrednih i dobrih ljudi, i zato od 15. marta biće moguće i nikoga nećemo da molimo a svi su dobrodošli. Hoćeš-nećeš? Narod hoće napred, narod hoće u budućnost - izjavio je Vučić.