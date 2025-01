- I po tome se razlikujemo od one opozicije koja danas poziva na građanski rat. I ne preterujem kada to kažem. U poslednjih sedam dana čuli smo sve, ne postoji stravična stvar ili pretnja koju nismo čuli. Čuli smo da je njima opcija da se late oružja. Čuli smo da je njima opcija i građanski rat. Čuli smo da je njima legitimna opcija da ubiju predsednika Srbije i da u Srbiji vidimo rumunski scenario. Čuli smo da je legitimna opcija za neke i da ga bacaju sa terase - rekla je Brnabić.

- Mi imamo jedinstvenu opoziciju. Vi kad im pomenete izbore oni kažu a ne, nećete nas prevariti. Svaka druga opozicija u svakoj drugoj zemlje na svetu samo traži izbore. Srpska napredna stranka kada je bila opozicija, kada su je vodili Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, samo je jednu stvar tražila uvek, a to su izbori. Dajte nam izbore. Kad pričamo o izbornim uslovima, pa tada nije bilo nikakvih izbornih uslova. I niko se nije žalio i niko nije kukao i niko nije išao po inostranstvu i tužakao svoju zemlju - navela je Brnabić.

Ukazala je da su tada radili od vrata do vrata, od kuće do kuće, od sela do sela, od opštine do opštine, od grada do grada, pričali sa ljudima, pričali sa porodicama, govorili šta bi bolje, predstavili plan i program i viziju i ciljeve za jednu drugačiju i bolju pobedničku Srbiju.