- Dobra poruka je spremnost predsednika da razgovara sa svima. On je istakao da su njegova vrata otvorena za mlade i za studente. To je razuman poziv na dijalog koji treba da vidimo da li će druga strana, za koju nismo ni sigurni ko je, složiti sa tim - kaže Marković.

On dalje objašnjava da je u pitanju generacija koja se dosta razlikuje od prethodnih, a navodi da pobuna nije personalizovana, nema vođe i da je u pitanju neobičan događaj, a pitanje je kako će formulisati dalje zahteve ako nemaju strukturu.

- Bez ikakve dileme skup je bio veliki, a dobro je što nije bio održan u Beogradu, jer to pokazuje da nije poželjan sukob. Pokazano je da Srbija ima jednu drugu, većinsku stranu koja ima potrebu da kaže svoje mišljenje. Poruka skupa je da postoji želja da se sačuva ono što je Srbija postigla poslednjih 15 godina - navodi Filipović.

Obradović kaže da je govor predsednika Vučića bio veoma inkluzivan, a da su pokreti postali politička realnost u Srbiji. On ističe da ovo nije transformacija SNS-a već okupljanje ljudi u jedinstveni pokret.

- Rečeno je da je ovo inicijalni skup koji treba da podigne informisanost o novom političkom pokretu u nastajanju. Nije bilo stranačkih zastava, već zastava Srbije. Skup je brendiran likom i delom Aleksandra Vučića, a to i treba tako da bude, jer pokreti bez vođe ne postoje - objašnjava Obradović.

On kaže da razume zašto predsednik Srbije želi da dovede nova, mlada lica u politiku, a da pokret u kome Vučić nije centralna figura ne bi bio funkcionalan na duge staze, jer ne bi postojao lider sa autoritetom.

Filipović ističe da pokret mora jasno da definiše svoje političke ciljeve, nije dovoljna ideja da se pokret zalaže za otadžbinu, jer je to previše opširan pojam:

Marković kaže da ovaj pokret mora da bude organizacija novog tipa, a nije sigurno da li će to biti otvorena ili proširena koalicija. On navodi da pokret treba da znači nešto što nije stranka, što nije podeljeno, već je nešto što je objedinjujuće, što kaže da je lako reći ali teško tačno definisati kako to organizovati.