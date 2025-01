- Uz sve što smo uspeli da uradimo, postoje stvari kojima nisam zadovoljan, i znam da vi koji ste prisutni niste zadovoljni svim dešavanjima. Na lokalnom nivou, pa do toga da mnogi gledaju kako sebe da obezbede, a manje brinu o narodu, do objektivnih problema i ja to razumem. To ćete vi da počistite, a ja ću samo da vam pomogne. Zašto pokret? Pa da nismo napravili pokret, ne bismo da imamo profesora Macuta, studenta Pavlovića uz sebe. Ovde nije reč ni o meni, ni Đilasu, Mariniki, Dačiću... Ovde je reč o vama, zato nam je potrebna nova energija, a ne povratak u prošlost i onih koji bi manipulacijom na vlast! Imamo mnogo vrednih i dobrih ljudi, i zato od 15. marta biće moguće i nikoga nećemo da molimo, a svi su dobrodošli. Hoćeš-nećeš? Narod hoće napred, narod hoće u budućnost - izjavio je Vučić.