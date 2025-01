- Ne smeta im ni pritisak na naš narod na KiM, a zašto bi im bila tema kada su Albanci proglasili nezavisnost 2008. godine, a oni su ćutali. A pre toga su ćutali i kada je CG odlazila, a sada smo čuli da su imali dogovor da Crna Gora ode, da je to bio uslov spoljne podrške njima, da osvoje vlast u Beogradu, da se odreknu Crne Gore i Kosova. Opljačkali su Srbiju od 2000. do 2012. godine, oni postali bogati, a narod siromašniji nego ikada, oni danas hoće da se vrate na vlast, da zloupotrebe decu... - dodao je.

- Uz sve što smo uspeli da uradimo, postoje stvari kojima nisam zadovoljan, i znam da vi koji ste prisutni niste zadovoljni svim dešavanjima. Na lokalnom nivou, pa do toga da mnogi gledaju kako sebe da obezbede, a manje brinu o narodu, do objektivnih problema i ja to razumem. To ćete vi da počistite, a ja ću samo da vam pomogne. Zašto pokret? Pa da nismo napravili pokret, ne bismo mogli da završimo profesora Macuta, studenta Pavlovića uz sebe. Teško da bismo mnoge od vas mogli da završimo, jer bi ljudi rekli hoćemo da se nešto promeni. Ovde nije reč ni o meni, ni Đilasu, Mariniki, Dačiću... Ovde je reč o vama, zato nam je potrebna nova energija, a ne povratak u prošlost i onih koji bi manipulacijom na vlast! Imamo mnogo vrednih i dobrih ljudi, i zato od 15. marta biće moguće i nikoga nećemo da molimo a svi su dobrodošli. Hoćeš-nećeš? Narod hoće napred, narod hoće u budućnost - izjavio je Vučić.