Današnji “Puls Srbije vikend” koji se emituje na Kurir televiziji donosi analizu trenutno jednog od najzanimljivijih političkih fenomena na domaćoj sceni, Pokreta za narod i državu. Ko su ključni akteri ovog pokreta, kakvi su njegovi ciljevi, ideje i strategije? Da li će ovaj pokret zaista uspeti da okupi najvažnije političke i društvene snage Srbije ujedinjene oko zajedničkih vrednosti?

O ovim temama razgovaraju najkredibilniji gosti i analitičari, Bojan Bilbija urednik političke rubrike u listu Politika, Milica Đurđević Stamenkovski, ministrka za brigu o porodici I demografiju, Goran Petronijević, advokat i Nevena Đurić, narodna poslanica i potpredsednica Srpske napredne stranke, koji će osvetliti kako unutrašnju strukturu pokreta, tako i njegov potencijalni uticaj na političku i društvenu scenu Srbije.

Jake su poruke poslate sinoć u Jagodini, iako dolazimo do saznanja da su određene grupacije ljudi pokušale da spreče da se ovaj miting dogodi. Da li su ovo vremena podela i kakve poruke šaljemo sa ulica Srbije, govorila je Đurić:

- Oduševljena sam, sinoć smo videli snagu Srbije. Ljudi su se okupili oko zajedničkog cilja. mislim da se kao država nalazimo u nikad težoj situaciji. Vidimo šta se dešava, ali je ovo sinoć bio pravi odgovor. Ovo zvuči grubo, ali jedina razlika koja postoji jeste razlika između onih kojima je Srbija na prvom mestu i onih koji su zapravo podlegli različitim uticajima i koji se vode interesima spolja. Imamo jednu samostalnu, suverenu i nezavisnu politiku i takva nam je država. Suština čitave priče je da je država iznad svega.

Predsednik je na kraju svog govora rekao "Veliko hvala!". Međutim, postoje ljudi koji kažu da je Srbija na nizbrdici i na kolenima, a ko su ti ljudi, otkrila je Đurđević Stamenkovski:

- Srbija je jedna, jedinstvena i nedeljiva. Postoje oni koji žele da nas podele na tabore i da naš nacionalni korpus bude plen. Na delu je jedan proces gušenja suverenih država i pokušaja svrgavanja suverenističkih lidera. Videli ste poruke premijera Slovačke, a koji je direktno najavio da je na delu pokušaj obojene revolucije u samoj Slovačkoj. Kritike koje oni upućuju služe za bacanje prašine u oči građanima, a pravi pokušaj je da Srbija skrene sa puta suverenističke agende i da postanemo zemlja koja neće u budućnosti donositi odluke o svojoj sudbini - rekla je ona i nastavila:

- Mi ne bežimo od kritike, ona može biti dobronamerna i zlonamerna. Jedan deo ljudi naravno da opravdano želi određen korekcije i promene, ali mi ovde ne govorimo o tome, već o zloupotrebi naše mladosti. Srbija sabira tu nacionalnu energiju i da je pokret nova stranica u našoj političkoj istoriji. On je jedan ekskluzivitet.

Kako bi Pokret prema mišljenju Bilbije trebao da izgleda, kao i šta u Srbiji znači biti apolitičan, rekao je:

- Odziv ljudi pokazuje da narod to želi i da osećaju nepravdu koja se čini prema našoj državi. Ko je tamo bio, mogao je da vidi da nisu došli nikakvi "sendvičari", već šarenolik svet raznih profesija i staleža u našem društvu. Svi su stajali kao jedan. Videlo se da su odlučni i to je ono što je glavno. Posmatrao sam, to su ljudi koji su duboko svesni koliko je ozbiljna situacija u našoj zemlji - rekao je on i dodao:

- Poslednja tačka koja se traži od našeg predsednika je da prihvati Vojvodinu kao republiku. Izgleda kao da je neko tamo godinama gradio tu infrastrukturu. Sutra će to već biti krvavi sukobi, to je ono što neko želi. Kada bi to uspeli, smatraju da su više od pola posla tada završili.

- Juče nisam bio u Jagodini, ali slušam od ovih divnih i mladih ljudi kako je bilo tamo. Osnivanje ovog pokreta je ideja koja je stara, o njoj se razmišljalo duže vreme. To je ideja koja bi trabala da pokaže i da zaokruži srpski suverenizam. On podrazumeva četiri stuba, država, nacija, vera i porodica. Ceo svet se deli po toj liniji i odatle mora da se počne. Evropa gazi ka njemu, a povremeno se pojavljuju kontraudari. Ako možemo da poručimo onome koji kaže "Država, to sam ja", ne, "Država, to smo mi".

Đurđević Stamenkovski se nadovezala na reči svog sagovornika:

- Ovde je već duže vreme bilo isplativo biti suprotnog mišljenja od vladajuće koalicije. Nismo reagovali kada se Dinko Gruhonjiić osilio da otvoreno plete svoju mrežu i kada je nagrađivao sve one koji su prihvatali da postanu pijuni takve agende. Kada bi se autonomaši okupili oko ideje rušenja Srbije, imali bi situaciju da nam Dinko Gruhonjić bude ministar u Vladi Republike Srbije. Treba da razumemo ko je taj koji bi profitirao, a to su najveći srbomrzci. Imaju fetiš ka napadanju srpske zastave. Postoji potreba da se državni simbol unizi. Oni puštaju inserte iz predstava u kojim se povraća po srpskoj zastavi. Naši sveštenici se prikazuju kao zločinci, to je atak i na našu pravoslavnu crkvu, veru, naciju i porodicu.

