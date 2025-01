Dodao je da sve što se trenutno dešava, i to u istom trenutku, od protesta u Srbiji koje podržavaju sve partije u Hrvatskoj, bošnjačke partije, njihovi ministri, Kurti, koji svi u istom trenutku smatraju da su protesti u Beogradu najvažnija i najpozitivnija stvar koja se ikad desila, preko Evropske unije i Evropske komisije koja kaže da je zabrinuta, pa do odluke umiruće, odlazeće Bajdenove administracije da se uvedu sankcije NIS-u, deo su hibridnih udara na našu zemlju, nisu slučajni i samo su sa jednim ciljem - da se posvadjamo sa Rusijom, i to da se posvadjamo trajno. To se neće desiti, izjavio je potpredsednik Vulin.