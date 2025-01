Pozvao je pronato opoziciju da izadje sa svojim idejama. "Od opozicije smo čuli - da prepustimo vlast, da oni naprave vladu bez izbora, pa se posvadjaju ko će da bude u toj vladi. Nema tu politike. Oni imaju politiku ali je kriju jer njihova politika jeste da Srbija prizna Kosovo, da Srbija uvede sankcije Ruskoj Federaciji, da napusti Republiku Srpsku i da moli Boga da nas prime u Evropsku uniju. To je sve. Nema dalje. Ali dobro, i to je politika, izadjite i recite to narodu. Ima neko ko bi glasao i za to. Na primer Dinko Gruhonjić, pa on će glasati za svakog ko hoće da prizna Kosovo", rekao je potpredsednik Valde RS Vulin.