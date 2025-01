Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa s dijasporom, kaže u intervjuu za Kurir da Srbija zahteva posvećenost i odlučnost, te da je uveren da će tim koji izađe iz najavljene rekonstrukcije Vlade Srbije biti još spremniji da radi u interesu građana. Iako navodi da je učinio sve da u radu bude što bolji i potpunosti usklađen s politikom Vlade, Milićević naglašava da uvek postoji prostor da vas zameni neko bolji i to ne sme nikome, pa ni njemu biti problem. Govoreći o formiranju novog pokreta, Milićević, koji je potpredsednik GO Socijalističke partije Srbije, ocenjuje da okupljanje, sabornost, zajedništvo svih kojima su Srbija i interesi građana na prvom mestu predstavlja vizionarski potez i priliku za novo poglavlje u srpskoj politici.

- Postoji jedan i to je najvažniji razlog - Srbija više nije isto mesto, ista sredina kao ona koju su ti ljudi napustili pre pet, deset, dvadeset ili trideset godina. I to je ono što ih najviše privlači. Srbija je danas nova, moderna, razvijena zemlja u kojoj se znanje ceni, u kojoj je znanje plaćeno, koja je izgrađena, koja se razvija i ide napred. To je Srbija u kojoj ljudi, za razliku od nekih ranijih vremena, mnogo lakše mogu da vide svoju budućnost. Kada je reč o otežavajućim faktorima, mislim da je jasno šta je najveći - kao što su se nekada s teškom mukom odlučili da napuste zemlju, tako je i sam čin povratka, koliko god da ih Srbija zove i privlači, nešto što mora da prođe određeni proces. Razlog za to je što su ti ljudi u tim sredinama stvorili svoj život. Njihova deca tamo idu u školu, neki već imaju i unučad, i moramo imati razumevanje da ta odluka nikada nije jednostavna.