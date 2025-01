Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je uputio poziv studentima na dijalog. Studenti u blokadi i dalje tvrde da njihovi zahtevi nisu do kraja ispunjeni, ali do kraja ne preciziraju šta to konkretno od njihovih zahteva nije ispunjeno, od kojih institucija očekuju da ispune zahteve...

"Jer mi sada nemamo nikakvu komunikaciju, a ne znamo ni ko treba da komunicira. Ne znamo ko su predstavnici studenata, čak i sa strane vlasti ne znamo ko je ta adresa, da li je to ministarka prosvete, neko iz Ministarstva prosvete ko ima kredibilitet, Rektorat, premijer ili onaj čije se ime stalno pominje. Svaka situacija može da se reši na više načina, ali mi tražimo najbolji način. Postoje načini koji su loši i koji nikome ne idu u korist. Ako tražimo rešenje koje će biti za sve dobro, onda je zaista jedini način razgovor i potencijalna medijacija koju je ponudio Univerzitet, odnosno rektor. To je možda prvi korak dok se ne uspostavi poverenje između onih u dijalogu, a ono je zapravo najvažnije. Jer sada imamo tu situaciju da studenti polaze sa predubeđenjem da vlast sve što radi, radi iz nekih koruptivnih pobuda. S druge strane, postoji predubeđenje o studentima da oni sve ovo rade a ko zna ko stoji iza svega toga. Ne mislim da je sada moguće da se ta stvar raspetlja, a možda nije ni potrebno, ali je potrebno da se kroz razgovor jača poverenje. Ne moramo doći do potpunog poverenja, ali možemo doći do približavanja i da se pre svega jasno postave ciljevi", ocenjuje Vuletić i naglašava da osnovni cilj podrazumeva da počne nastava i da školska godina ne propadne.