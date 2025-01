Državni sekretar Ministarstva informisanja Srbije Miloš Garić smatra da će budući izaslanik EU za dijalog Kosova i Srbije, danski diplomata Peter Sorensen imati puno izazova, jer se nasleđe koje mu je Miroslav Lajčak ostavio ogleda u veoma dramatičnoj i napetoj situaciji na Kosovu. „Današnja situacija na Kosovu i Metohiji je daleko dramatičnija i napetija nego što je to bilo 2020, kada je Lajčak stupio na dužnost. On je tu došao kada je Angela Merkel, tadašnja nemačka kancelarka, bila jedna od najuticajnijih evropskih političarki. Javna je tajna bila da je, na neki način, Lajčak bio eksponent nemačke politike na Balkanu", ističe Garić za RTS.

„Videćemo da li je kadar da to i sprovede. Pre svega, znamo da postoje obaveze iz 2013. godine i Briselskog sporazuma od kojih je i sama EU, u međuvremenu, i nažalost, odstupila. Veliko je pitanje koliko će Sorensen tu stvari moći da napravi i kakve su mu namere, a i koje zadatke će dobiti od njegove šefice Kaje Kalas", ukazao je on.

„Pet država članica ne priznaje Kosovo. Sorensen će imati onakve izazove kakav bude cilj ispred sebe stavio i kakav zadatak mu bude poverila gospođa Kalas. Ako mu cilj bude da normalizuje odnose, to jest, da proba da uvede stvari u nekakvu normalizaciju, i da se, pre svega, zaustavi teror nad Srbima na prostoru KiM, te da se omogući da Srbi mogu da ostvare svoja demokratska prava i da se dođe do toga da se krene u realizaciju formiranja Zajednice srpskih opština, onda će njegov izazov pre svega biti kako će na to da natera drugu stranu. A ako bude išao na to da dalje afirmiše kosovsku nezavisnost i to da se povlađuje maksimalističkim ciljevima Kurtija i ostalih u Prištini, onda će imati izazov kako će na to da natera srpsku stranu", istakao je Garić.