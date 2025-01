-Bez toga smo list na vetru. Čuveni revolucionari objavljuju da je to iz istih kuhinja, da je to jedinstvenio paket Tbilisi- Bratislava-Beograd. Javno su to obznanili, pa nek se svako zapita. Važna izjavva je zvaničnog Pekinga, gospođe Zaharove i jučerašnja izjava gospodina Grenela, čoveka koji veoma dobro poznaje ovaj region, su veoma važne za nas. Molim sve građane za mir, nama ne treba nikakav incident. Nama ne treba da se prolije srpska krv od srpske ruke na srpskim ulicama. Nama je potreban društveni dijalog. Nama je to nasušno potrebno. Nije cela Srbija išla u Jagodinu. Ne razumem tu priču došli su autobusom. Pa, kako da dođu? Oni hoće da čuju Vučića i budu deo te energije. Ja sam u Futogu imao skup sa građanima iz drugih delova grada Novog Sada i govorio o povapirenom separatizmu u Vojvodini. Može da se promeni vlast u Nišu, Čačku, oni će uvek biti u Srbiji. Oni koji hoće da menjaju vlast u NS ne vide baš svi Vojvodinu u Srbiji- izričit je Vučević.