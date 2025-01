- Više nije biti lekar samo biti uvažen u društvu, biti poštovan i živeti pristojno. Danas je odgovornost na lekarima i medicinskim sestrama mnogo veća. Zdravstvo postaje jedna od četiri najvažnije stvari, a to su broj ljudi, ekonomski rast, vojna moć i zdravstvo. Zdravstvo je u poslednjih godinu i po dana postalo jedna od četiri noge stolice koja se zove država - rekao je predsednik Vučić tokom pandemije korone, a svojim delovanjem dokazao da je zdravstvo i danas jedna od najvažnijih grana razvoja Srbije.

Pored rasta plata, od 2013. godine do danas, zapošljavanje u medicinskom sektoru doživelo je značajan pomak.

"Ponosan sam što danas po šesti put, čini mi se, dodeljujemo ugovore o radu. To jeste bila naša ideja svojevremeno, to je naš posao. I svi mladi ljudi u sali, a normalno je da negde uvek imaju dozu rezerve, ako ne i otpora prema onima koji su na vlasti, posebno u eri socijalnih mreža, ako ne danas, sutra će osetiti ponos zbog onoga čemu su danas prisustvovali", rekao je Vučić u Palati Srbija.

On je svima koji su dobili ugovore čestitao na njihovoj izvrsnosti, odgovornosti i ozbiljnom pristupu, kao i na tome što su razumeli da život nije jednostavan i da sa sobom nosi obaveze i težak i mukotrpan rad.

"Danas kada izađete iz ove sale vi niste samo Aleksandra, Bogdan, Danijela, Marija ili bilo ko drugi. Vi ste neko ko je kao najbolji među svojim vršnjacima dobili poštovanje svoje države i dobili obavezu da na najbolji način lečite ljude u našoj zemlji, da im pomognete u onome što je za njih najvažnije, a to je očuvanje njihovog zdravlja. I kada to kažem, ne postoji veća odgovornost i ne postoji važnije zanimanje od ovog vašeg zanimanja, ali ne postoji ništa humanije niti lepše", rekao je Vučić.

Kako je dodao, svaki život koji spasete, svako dete koje od plača dovedete do osmeha - sve to što uspete da uradite, vaš je rezultat.

"I vi ste se do sada razlikovali od drugih po svojoj posvećenosti, marljivom, teškom i napornom radu. Hoću se zahvalim i vašim roditeljima, onima koji su vas naučili da su rad, obaveze i odgovornost, neprespavane noći, provedenog sticanog znanja, položeni ispiti sa najvišim ocenama, sve te žrtve i te kako imale smisla. Nastavite da sanjate velike snove i potpuno sam siguran da ćete uspeti i dalje", rekao je Vučić.

On je istakao da zna kako je kada mlad čovek dobije stipendiju, jer je i sam svojevremeno dobio stipendiju za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, i da se tada, kako je rekao, sve u njemu promenilo i to ne zbog novca.

"Već zato što sam razumeo da, od tog trenutka imam i veću odgovornost prema državi, da ne mogu da se ponašam kako sam se ponašao do tada, više na ulici nego bilo gde drugo, i naučio sam da samo radom možeš da menjaš svet oko sebe.

I zato vas molim, da vi koji ste danas prepoznati i koji dobijate nagradu za svu požrtvovanost, u budućnosti budete primer i uzor svim mladim ljudima koji dolaze da vide da je moguće da uradite velike stvari i da to ne zavisi ni od koga drugog, već samo od vas i vašeg napornog rada", poručio je Vučić najboljim diplomcima.

"Još to nije dobro, još nije dovoljno dobro, ali je mnogo bolje, neuporedivo bolje nego što je bilo. Uveren sam da ćemo imati dovoljno snage ako izdržimo sa ovakvim tempom i ovakvom stopom rasta da sledeće godine još značajnije povećamo plate nego ovih osam posto koje su već predviđene, da će vam to omogućiti da ostanete u ovoj zemlji", rekao je Vučić.

On je rekao da je posebno srećan zbog programa povratka lekara i medicinskog osoblja iz inostranstva i naveo da će ove nedelje potpisati još osam ugovora sa mladima iz cele Evrope i sveta.

"Vraćaju nam se ljudi u Srbiju i zbog toga sam mnogo srećan. Vas molim da u zemlji ostanete, da ovde planirate svoju karijeru, da ovde planirate svoju budućnost. To molim sve vas u ovoj sali. Uveren da ćete umeti da se izborite za još snažniju i još uspešniju Srbiju", poručio im je Vučić.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je lekarima povratnicima u Palati Srbija uručio ugovore o radu i poželeo mnogo sreće i uspeha, ali i još jednom uverio u to da su im vrata Ministarstva zdravlja uvek otvorena.



-Mi našu misiju sprovodimo, a to je da se ljudi vrate kući, da budu sa svojim porodicama. Istovremeno da zapošljavamo najbolje diplomce i skraćujemo liste čekanja i moje pitanje za građane Srbije je da li to žele da nastavimo da radimo i u budućnosti i da li je to put kojim žele da zdravstvo ide - naveo je tom prilikom ministar Lončar i dodao: