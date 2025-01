Uloga stranog faktora u proizvodnji obojenih revolucija nije upitna. Širom sveta je u poslednje tri decenije bilo toliko primera u kojima se smišljeno i dirigovano spolja pripremala promena vlasti da je i u najnovijim pokušajima na evropskom tlu sasvim vidljiva primena istog scenarija. Ako je do sada i bilo sumnji da je tako, onda ih je raspršio osnivač Otpora Srđa Popović, koji je sa tom organizacijom predvodio petooktobarske promene u Srbiji, a kasnije je te iste metode prodavao zainteresovanim stranama u mnogim drugim zemljama.

Ovo poređenje uličnih dešavanja u Srbiji, Slovačkoj i Gruziji nije proizvoljno, pogotovo kada se uzme u obzir lik i delo Srđe Popovića. Nakon uspeha sa Otporom, Popović je 2005, zajedno sa Slobodanom Đinovićem, osnovao CANVAS , Centar za primenjene nenasilne akcije i strategije, sa ciljem, kako je navedeno na sajtu te nevladine organizacije, zalaganja za upotrebu nenasilnog otpora u unapređenju ljudskih prava i demokratija. O Popovićevom delovanju isplivavala su tokom godina brojna saznanja, među njima i podaci koje je 2013. objavio Vikiliks - da je on blisko sarađivao s američkom obaveštajnom firmom Stratfor, koja važi u javnosti za CIA u senci, i prodavao im informacije o drugim aktivistima koji su delovali širom sveta, od Poljske i belorusije, preko Filipina, Vijetnama, Irana, Azerbejdžana, do Tunisa, Egipta, Tibeta, Zimbabvea, Venecuele Malezije...

Takođe, ovih dana se i širom Slovačke organizuju okupljanja na antivladinim protestima i traži se ostavka premijera Roberta Fica. Fico je nedavno izjavio da grupa stranih "stručnjaka", koji su učestvovali u nemirima u Gruziji i na Majdanu, radi u Slovačkoj sa ciljem da se sruši aktuelna vlada. On je najavio da se trenutno priprema spisak ljudi koji će biti administrativno proterani sa teritorije Slovačke u vezi sa pokušajima državnog udara. Fico tvrdi i da iza protesta stoje nevladine organizacije finansirane iz inostranstva i da je njihov problem "suveren odnos vlade" u spoljnopolitičkim pitanjima.

Da su i u Slovačkoj i u Gruziji viđene gotovo iste metode pritiska da se preuzme vlast, kakve viđamo danas u Srbiji, govori i to što je još tokom protesta u Gruziji prošle godine, protiv zakona o transparentnosti stranog uticaja, Služba državne bezbednosti Gruzije navela je da je cilj organizatora da nasilno preuzmu vlast koristeći metode "srpske nevladine organizacije CANVAS".

Brojne tvrdnje da je bio umešan i u događaje u Ukrajini na trgu Majdan demantovao je i za sve optužio rusku propagandu. Međutim, izjave osnivača Vikiliksa Džulijana Asanža, koji svakako nije ruski propagandista, iz 2013. godine govore da veza Popovića sa ukrajinskom revolucijom nije izmišljena. Asanž je tad objavio objašnjenje pod nazivom "Da li je srpska organizacija Otpor umešana u situaciju u Ukrajini" u kojem navodi da iza tada aktuelne revoluciji u Ukrajini i višednevnih nereda na Majdanu možda stoji baš Popović . Pored komentara postavljeni su linkovi koji otvaraju sajt Vikiliksa i pokazuju da je ta grupacija odgovorna za takozvanu Narandžastu revoluciju u Ukrajini iz 2004. Vikiliks je Popovića označio kao čoveka koji je 2000. s vlasti zbacio nekadašnjeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića, a uz to je odgovoran i za podstrekivanje promena mnogih režima u istočnoj Evropi. Kako objašnjavaju, u Srbiji je Otpor toliko bio uspešan da su ga uveli i u Ukrajinu 2004.

"Nema nikakve sumnje da je tako i vidi se da je to prepisan metodološki koncept koji se operacionaliuje u svim ovim državama, s malim finesima u odnosu na društveni kontekst ili geografiju. Na udaru su sve one države koje su napravile pomak u razvoju i kvalitetu života i koje pokušavaju da vode nezavisnu politiku, sa vlašću koju odabere narod. Ako tako nešto nije u interesu zainteresovanih moćnika i interesnih grupa, koje putem obaveštajnih službi dejstvuju na toim terenu, onda se ta vladajuća garnitura proglašava autokratama. U to se uključuje i nevladin sektor i pokreće se razrađena strategija. Ako uporedimo scenarije viđene u Gruziji, Kirgistanu, Ukrajini, Severnoj Makedoniji, Slovačkoj, Rumuniji... očigledno je da imamo potpuno jasan vidokrug. U toj lažnoj potrebi za demokratizacijom i zaštitom ljudskih i građanskih prava, uključuju se i te marketinške agencije koje su zapravo servis sa razrađenom metodologijom i služe kao logistička podrška i često su mozak operacije", objašnjava Petričković i naglašava da je uključivanje dela mladih jedna od najvažnijih stvari za uspeh obojenih revolucija.