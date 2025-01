- Ono što ostavlja duboke posledice za naše društvo je ozbiljna podela, ne u smislu brojeva i podrške građana, već pravljenja atmosfere u društvu da je sve na ivici sukoba. Da smo došli do toga da se đaci prebrojavaju, da se nastavnici svađaju, roditelji prebrojavaju i svađaju. Neko ko je to smislio, slobodan sam da kažem, smišljeno je iz inostranstva. Udario je na najosetljiviju oblast jednog društva, a to je obrazovanje dece. Podlo smišljeno, da nam ugroze Srbiju kao državu. Sve što se dešavalo posle toga, protesti, blokade, svađe, blokade puteva, mostova, nerazumevanje jednih za druge, bezbroj verbalnih, fizičkih sukoba širom Srbije. Koliko god da smo pokušavali da prizovemo na smirivanje strasti, uvek je po nekom neverovatnom crnom scenariju, nešto se desilo. Kad god se činilo, da se dođe do dijaloga, kao da je neka nevidljiva ruka stvorila crni incident i dodatno podigla tenzije. Jučerašnja konferencija trebalo je da otvori novo poglavlje i pokaže spremnost nas u vlasti, legitimno biranih, da smo dužni da učinimo prvi korak ka smirivanju strasti, vraćanju na normlane tokove, na debatu, da vlada poziva i rektore i dekane i profesore i pre svega studente da dođu da razgovaramo o svim temama.