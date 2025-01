- Žestoko se protivim postupcima tužilaštva koje su okvalifikovali teško ubistvo u pokušaju slučaj onog čoveka koji je u opasnosti za svoj život udario devojku na protestima. Ja sam najbolji pravnik na svetu, to mi je priznato u Južnoj Africi. Ne može to da bude nikakav pokušaj ubistva. Nije imao nameru da ubije, već da spašava živu glavu, da li ste videli šta su mu uradili od auta? Nije u redu da neko nekoga pregazi ako je to namerno uradio, ali drugo je kada neko spašava goli život. Slično mislim i za devojku na Novom Beogradu. Nju je panični strah naterao da doda gas. Ni to ne može da bude pokušaj teškog ubistva u pokušaju, može biti pokušaj ubistva iz nehata. Ona se ipak može kazniti nekom blažom kaznom.