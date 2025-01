"Vlast ne mora da brza s odlukom oko izbora. Moja pretpostavka je da će biti izbor novog mandatara i bilo bi to sasvim legitimno. Na kraju, to je politička odluka i stvar procene vladajućih struktura na čelu s Aleksandrom Vučićem. Sada se procenjuje da li u ovoj situaciji izbori više odgovaraju i da li će oni doprineti razrešenju čitave ove situacije. Koliko sam primetio, demonstranti, koji god da su, i opozicija trenutno ne traže izbore. Kada bi se raspisali izbori, pitanje je da li bi cela opozicija prihvatila izlazak na birališta. Možda bi se i to opstruiralo kroz eventualni bojkot . I onda bi se tražili novi zahtevi ne bi li još više eskalirali ova situacija. Ni oni sami nisu sigurni da li su oslabili rejting Aleksandra Vučića i, ako jesu, u kojoj meri, da li je to dovoljno - objašnjava Lacmanović.

"Protesti nisu nisu organizovani samo zbog pada nadstrešnice. To jeste bila inicijalna kapisla, ali oni jesu organizovani da bi se srušila vlast. Onaj ko ih organizuje, da ne ulazim u to ko je to, definitivno je neko ko je zainteresovan za politiku. On ili oni možda sebe vide kao buduće vladaoce Srbije. Koliko je to realno i koliko može da se ostvari, veliko je pitanje. Nije ta stvar tako jednostavna i da može da se za mesec ili dva nekih protesta tek tako izbriše sve što je neko uradio, a da se, s druge strane, pripiše sve loše tom ko je na vlasti. Sve će se jasnije videti kada se malo stišaju tenzije. Moraju da se stišaju, jer ako ne dođe do toga, onda možemo očekivati svašta. Ali, predpostavljam da, na kraju krajeva, ljudi žele da im se deca vrate u škole i do toga verujem da će doći".