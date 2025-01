- Mislim da su građani to mogli čuti u obraćanju u 11 časova kada je bila konferencija za štampu. Od samog premijera smo čuli da je podneo ostavku zbog objektivne odgovornosti, ovaj poslednji slučaj o nasilju na našim ulicama je nešto što je prevršilo svaku meru, ne samo ukusnog, već bezbednosnog aspekta gde su u prvom planu proširili strah i paniku na ulicama. Ovim je pokazana velika odgovornost najviših državnih zvaničnika gde je upravo iz razloga ljubavi prema Srbiji i onoga što gaji i ima u sebi dugi niz godina, boreći se za boljitak zemlje u smislu napredovanja , je pokazao odgovornost kakvu bi trebalo da nosi svaki državni zvaničnik. To je uradio i gradonačelnik Novog Sada. Podneo je pismenu ostavku, a naravno da je bilo poznato javnosti da su to i tražili studenti u svojim zahtevima, odnosno odgovornost, ali mislim da je ovo pokazivanje velike odgovornosti u kriznim mometima. Najvažnije je da se spuste tenzije, da dođe do smirivanja kriznih događaja koji se plasiraju na ulicama Beograda i Novog Sada, ali i drugih gradova.

- Ako pričamo o izborima, to nije interes Srbije u ovako naelektrisanoj atmosferi u ovakvom nepoverenju u institucije, mi bismo imali samo produžetak agonije bez rešenja. Ovo je trenutak kada je stabilizacija neophodna našoj zemlji i to je ono što je ključno. Da bi do nje došlo, svi glasnogovornici određenih politika, a to je antagonizacija srpskog društva, dobro bi bilo da su u stranu pomereni, ali to se neće dogoditi. Svaka čast premijeru na ostavci, to je odgovoran i važan čin u svakom pogledu, iako je sa jedne strane iznuđen. Smatram da ako neko ima odgovornost, to nije on, već na prethodnoj vladi koja je sklapala ugovore i pratila ceo proces. Po mom mišljenju, potreban je smirujući faktor, most političkih partija, a ne dodatno podgrejavati situaciju. SNS je ogromna partija, ima širok dijapazon kvalitetnih ljudi, ne sumnjam u to, mislim da mora da se revitalizuju institucije svežim ljudima, nekompromitovanim, koji nemaju govor mržnje.