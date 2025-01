Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon vanredne sednice Vlade.

Sednica je održana nakon što je premijer Miloš Vučević podneo neopozivu ostavku.

- Sa ponosam naglašavam da smo sinoć predstavili važne stvari za budućnost naše zemlje, pre svega u potpunosti ispunili sve zahteve koje su postavljali studenti, obavili posao koji nije lak. Rešili neka pitanja koja se krše sa mojim principima, a tiču se pomilovanja o krivičnim gonjenjima. Noć na Autokomandi je protekla baš mirno, policija je zaštitila sve. Zadovoljni smo onim pto smo postigli, ne zato što smo naivni da poverujemo da će neko da skoči i kaže sve ste ispunili.

- Sinoć se dogodilo nešto skandalozno što ne razumemo, Milan i Miloš to nisu razumeli. Momci su jurili ove po ulicama Novog Sada, naneli su povrede devojci. Ona je dobro, sutra će uz još jednu intervenciju biti dobro. Napravili su ogromnu štetu državi.

Vučević je ranije danas podneo je neopozivu ostavku na mesto predsednika Vlade i rekao da je tu odluku doneo nakon sinoćnjih događaja u Novom Sadu kada su napadnuti studenti.

- Miloš je dobro obavljao svoj posao, doneo je Srbiji kreditni investicioni rejting, doneo Srbiji da bude druga po stopi rasta, odan otadžbini, srpstvu, borio se za svoj narod, ništa loše nije učinio. SNS je razumeo da vrsta objektivne odgovornosti mora da postoji. Da li sam se osećao dobro i da li se osečam dobro, da li je to fer prema Milošu? Nije. Ali to je politika, to je život. Njegov potez će ući u anale odgovornih. Tako je i postupio.

- RTS je postao zamena za N1, video sam da nam neki stručnjaci objašnjavaju da nam nešto sinoć nije pošlo, pa smo zato to dobro uradili. Svi dobronamerni ljudi su videli sinoć šta je učinjeno. Svi. Ali taj deo između ljudi koji žele da čuju istinu, odlično su razumeli da smo sinoć ispunili sve do poslednje želje pnp što su studenti tražili. Procedura je sledeća:

- Sada kreću procedure u roku od 30 dana mora da bude izabrana vlada, ako ne bude izabrana, automatski se raspisuju izbori. Pozvaću ih sve na konsultacije, video sam da imaju neka mišljenja da nam plenumi odrede koja će vlada da bude. Što se mene tiče otvoren sam za sve opcije, a što se tiče koalicionih partnera Vučević je krenuo već večeras u razgovore. Ugrožen je mir, ugroženo je mnogo toga. Moje pitanje je, a kako mislite vi sutra ukoliko krenu simpatizeri SNS da švrljaju sve druge prostorije, a policijske akcije nema, kao što nema i kad se napada SNS? Je l to dozvoljeno da se dolazi pred kuće političkih protivnika. U Srbiji će se uspostavljati red i te kako po tom pitanju. Srbija će sačuvati mir i stabilnost. U narednih 10 dana donećemo odluku da li ćemo sastavljati Vladu ili ići na izbore. Nas je sve ovo iznenadilo. Sinoć smo bili zadovoljni teškim poslom koji smo obavili, sve je bilo dobro, do zastrašujućeg krivičnog dela ljudi. Neobjašnjivog. Te falange koje napadaju, oni koji Patrijarha nazivaju Profitijem i misle da nisu ugrozili verska osećanja, mi ćemo se suprotstaviti. Kao jedan od osnivača pokreta pojaviću se u Novom Sadu, zbog separatističke agende na Severu Srbije. Pošto da bežim od bilo koga ne pada mi na pamet, a ako narod želi Vojvodinu Republiku, to je druga stvar. Mi ćemo se tome oštro suprotstaviti. Važne poruke su da niko nije iznad zakona, možete biti i SNS odgovaraćete zbog krivičnog dela. Politička odgovornost mora da postoji, političari moraju da pokažu da su objektivni. Treće, insistiramo na dijalogu, da razgovaramo sa svima, da nudimo dijalog stalno. Želimo da to ljudi čuju.

- Neću izbegavati konsultacije, iako znam da ću samo da dobijem uvrede i ne znam šta već od onih koji danas više nemaju ni 2-3% na političkoj sceni Srbije, ali misle da se time nekom dodvoravaju.

Otvoren je i za izbore, kaže. Dačić je za pravljenje nove vlade, dodaje.

- Najvažniji razgovori će biti unutar SNS. Za nas je važno da država Srbija dovedena u ne laku situaciju, pod ogromnim pritiskom spolja. Ugrožena nam je stabilnost i građanski mir. Ovde se podupire protivpravno ponašanje na svaki mogući način i smatra se uobičajenim.

- Bes većinske Srbije raste, takav bes nisam video nikada u životu. Nemojte da ulazite u sukobe, ne znaju kako bi ni šta bi sa sobom. Pustite ih, posvetite se svom poslu. Nama treba mir i stabilnost i rad. Neka misle da su mnogo jaki, neka misle da mogu da tuku koga hoće, samo nemojte ulaziti u fizičke sukobe, to Srbiji nije potrebno.

- Vlada je u tehničkom mandatu, donosiće nekoliko odluka, ali suštinski moramo da biramo vladu ili idemo na izbore. 45-60 dana su za izbornu kampanju, dakle izbore bi mogli da imamo za 75 dana. Oni toliko vole demokratiju, referendum i izbore, sve može samo nemoj da bude nešto demokratski, neko ako može na silu. Ne može na silu. Možda i može, ali neko onda mora da izvrši zločin pre toga. E tajo može. Morate da me ubijete, drugačije da prihvatim neću. Kad smo mi to išli da sprećavamo političku tribinu? Kad se to dešavalo? Kao što se desilo u Rakovici. Ko ste vi da to branite? Šta ste umislili? Država je trpeljiva i strpljiva, ali ne znači da je to moguće da uništavate živote drugih ljudi. Naš glavni zadatak je čuvanje pune stabilnosti. Lično ću se angažovati. Pokušaćemo da nastavimo da radimo sve što smo radili. Ovo je nanelo veliku štetu našoj ekonomiji. Kad je u piku bilo 16.750 ljudi, šta je smisao blokade Autokomande? Naša pobeda znači stabilnost i sigurna budućnost Srbije.

Veoma je zahvalan "hrvatskim komšijama" i Albancima u Prištini za koje kažu da su se mnogo obradovali "nokdaunu u kojem se nalazi" i "kako je propao" jer mu to "na najbolji način potvrđuje koliko dobrih stvari radi i koliko se za ispravne ciljeve bori".

- Ja sam u životu mnogo puta padao. Nije problem da li možete da padnete, već je pitanje kojom brzinom ste u stanju da ustanete i nastavite da se borite. Ustao sam, borim se i boriću se sa svojim prijateljima i kolegama i pobedićemo, a naša pobeda znači stabilnost Srbije i sigurna budućnost Srbije.

Odgovori na pitanja novinara

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić kaže da je Zoran Đajić "prevarant" i da je bio hapšen.

- Njemu je jedini spas da se izvuče iz svih tih procesa da se nešto u državi desi. Što se Borka Stefanovića tiče, on je uvek bio lažov i uvek će da bude. Objavili smo sve ugovore, kao što su ljudi mogli da vide. Svi oni to sve znaju. Ovde je priča ko hoće da uništi Srbiju a ko ne, a ja sam ubeđen da studenti žele da budu malo odgovorniji od ovih koje navodite.

Dodaje da SNS nema problem sa rejtingom, već ogromnim pritiskom za čuvanje države.

- Ne biste verovali kao ljudi sve dobro razumeju. Da li stvarno mislite da su ljudi oduševljeni prasićima na Autokomandi i braćom Dalton? Svaki čovek u zemlji zna da su ispunjeni svi zahtevi. Pozivam sve ljude da se vrate na posao, ova zemlja samo radom može da napreduje a ne neradom.

Kaže da je sad rejting SNS na 48,7.

- Oni tih briga nemaju. Oni su n 1,2 ili 1,6%. To je liga bez briga. Njima je samo bitno da se dočepaju Roleks kluba, a baš ih briga koliko u narodu imaju glasova, već da li imaju nekoga da ih dovede na vlast.

Ne interesuje ga što "Njujork tajms" piše da su zahtevi ispunjeni.

- Dok Hrvati razapinju Vučića na krst, znam da radi nešto dobro za narod.

- Nisam potpisao pomilovanje za ovih 13 lica. To bi trebalo sutra popodne da potpišem. Posle toga je sve besmisleno. Svaki čovek u ovoj zemlji zna da su ispunjeni zahtevi - rekao je on.

Da bi preuzeli vlast na izborima, morali bi da osvoje više glasova na izborima ili da "urade isto što i Apis".

- Onda nemojte da kažete da ste za demokratska rešenja. To su jedine dve opcije. Drugačije ne može. Mi smo za dijalog.

Kad su u pitanju novi kandidati za novog premijera, Vučić kaže da je čuo da je Vojislav Šešelj rekao da "može da bude i Vučević".

- Neko mi je to preneo - kazao je Vučić uz osmeh.

- Moram da predložim mandatara za kojeg me neko uveri da ima skupštinsku većinu za mandatara. Imam 3, 4 imena, ali nisam siguran da nećemo ići na izbore, tada ću biti spreman da govorim o kandidatima tek za desetak dana. Za mene je najvažnija jedna stvar - pošaljite policiju na sve skupove, da pokušamo da sprečimo incidente, da zaštitimo živote ljudi na protivpravnim skupovima.

Očekuje pobedu ukoliko bude izbora, ali ističe da su važni mir i stabilnost i izbegavanje sukoba.

- Kad hoće sukobe, pomerite se i sklonite se. Kad krenu da vas udare, pomerite se i sklonite. To je moja molba - rekao je Vučić.

Pozvao je na smirivanje tenzija i na početak razgovora.

- Ako neće, naše je da nastavimo da radimo svoj posao - rekao je na kraju.

