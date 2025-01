On je dodao da situacija u Srbiji nije laka, izražavajući želju da se studenti vrate na fakultete.

" Situacija nije jednostavna, vrlo je komplikovana. Bez razgovora i dogovora neće biti moguće doći do pravog rešenja. Sa jedne strane znamo ko će pregovarati, ali demonstranti sada moraju da izaberu nekoga ko će ih predstavljati. Svakako sam protiv nasilja, na bilo kojoj strani", kazao je gradonačelnik glavnog grada Slovenije.

"Treći čovek u državi je podneo ostavku (premijer Vučević). Voleo bih da znam u kojoj državi se to još može dogoditi. Pokazao je da je hrabar i nadam se da će se vratiti na položaj jer je bio odličan predsednik vlade. To je moje mišljenje", rekao je on.