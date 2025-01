Nakon dva incidenta koja su dogodila u Novom Sadu u kojima su napadnuti studenti Filozofskog fakulteta, pri čemu je jedna studentkinja zadobila teže telesne povrede, predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, podneli su ostavke.

Ni to nije dovelo do spuštanja tenzija već je i sinoć u Novom Sadu održan protest ispred prostorija Srpske napredne stranke, na mestu gde je došlo do napada.

O tome da li je moguće doći do dijaloga i na koji način bi se mogle smiriti tenzije, za Kurir televiziju odgovorio je Aleksa Tojčić iz Centra za društvenu stabilnost:

- Svi ovde očekujemo da dođe do rešenja situacije koja traje već 3 meseca. Vučević je pokazao da je častan i odgovoran čovek, ovakvu političku odgovornost do sada nismo videli, čak i kada je bilo povoda za tim. Dobro je što je u incidentu policija brzo reagovala i uhapsila napadače studenata. Ne sme biti normalno to da neko uništava prostorije političke organizacije, ali niko ne sme ni da se fizički obračunava.

On navodi da je bitno da dođe do dijaloga sa studentima, a kaže da je teško složiti se sa tim da zahtevi studenata nisu političke prirode:

- Na konferenciji smo videli da su svi zvanični zahtevi ispunjeni, pre svega oni vezani za dokumentaciju, procesuirani su svi napadači na studente, a predsednik je najavio pomilovanje ljudi koji imaju krivične postupke za nerede.