‚‚Napadi Kurtija na Miloša Vučevića i Srbiju pokazuju ko mu je glavni neprijatelj. Kurti podržava proteste jer se uzalud nada da nasiljem i ulicom može doći do promene vlasti u Beogradu, pa samim tim i do priznanja takozvanog Kosova. Ipak, imamo za Kurtija lošu vest - dok je predsednik Aleksandar Vučić na čelu Srbije, zvanični Beograd nikada neće priznati tzv. nezavisno Kosovo i to Kurti može samo da

sanja, kao što sanja i takozvanu ‚‚veliku Albaniju” čijim zastavama tako strastveno maše na svojim mitinzima, ali na tome se sve i završava'', navodi se u saopštenju direktora Kancelarije za KiM.