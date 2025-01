- Opkolili su me i nisam mogao da vidim snimatelja koji je bio na metar od mene. Unosili su mi se u facu sa pištaljkama i drali se, bilo je pogleda mržnje, jako neprijatna, ružna, ponižavajuća situacija. Strah me je obuzeo jer je u momentu to delovalo kao besna rulja. Oni možda nemaju mržnju direktno prema meni, ali su svo svoje nezadovoljstvo iskaljivali na mene. Osetio sam se malenim i uplašenim, a svakako ometenim da radim. Došlo je do par nenamernih udaraca.