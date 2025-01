On je predložio studentima u blokadi koji su, kako je naveo, "okupirali" Filozofski fakultet, on dođe na taj fakultet i da dovrše započeti razgovor i upitao ih da li su spremni na to.

"Moći ćemo tom prilikom da dotaknemo sve teme koje želite. Ako ih želite? Ja ih želim. Iskreno želim da čujem šta vas to sve zanima i muči, zašto ste učinili nešto što ja ne razumem i nikako ne opravdavam. Ako sam vas išta učio tokom studija, onda je to pokušaj da o neizrecivom doživljaju neke književne tvorevine ipak pokušamo da organizujemo logički izvodiv dijalog u kojem možemo opisati naše utiske o delu, način na koji su složeni pojedini motivi i pesničke slike, kako je verbalizovana lirska supstanca neke pesme, o čemu to ona govori i kako to govori, kako u nama proizvodi nežne, krhke doživljaje, o kojima nije lako govoriti logički dosledno i jasno, ali je to ipak moguće ukoliko se vodi računa o svim tananostima književnog dela", napisao je Stanić.