"Do dana današnjeg, to je osmi dan, niko nije video plan. Neki studenti su se obratili rektoru da kažu 'hvala vam, čuli smo da postoji plan, dajte nam plan, da pogledamo', ali niko nije video plan. Oni ni odgovor nisu dobili", navela je Brnabić.

"On (Pavlović) je samo rekao svoje mišljenje i usudio se da kaže 'želim da učim'. Ogradili su se (plenum) od njega, ali kada je on fizički ugrožen, kada je vređan zato što iz Doboja, kada dođemo do toga da vređamo nekog zato što ima ovakav ili onakav naglasak, gde je taj plenum da osudi to", rekla je predsednica parlamenta.