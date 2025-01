Nakon ostavke premijera Miloša Vučevića, Narodna skupština Srbije treba da izabere novu Vladu u roku od 30 dana, a ukoliko to ne uradi, predsednik Republike dužan je da raspusti Parlament i raspiše izbore.



- Sa druge strane, opozicija je već najavila da će bojkotovati izbore i na krilima studentskih protesta zahtevaju prelaznu Vladu. Ako opozicija ne bude učestvovala u tim izborima, plašim se da to ne bilo dovoljno. Do razrešenja krize jedino može doći ako bi neko od opozicije učestvovao na izborima. U ovom momentu ne vidim jasan izlaz, ali to može da se promeni za mesec dana. Moguće je i formiranje nove Vlade koje bi bila sastavljena od eksperata različitih formata, ali opet je pitanje ko bi tu sve bio prihvatljiva opcija za sve. Ipak, smatram da će studenti nastaviti proteste i u slučaju izbora i ekspertske, pa i prelazne Vlade - smatra Radun i kaže da svi učesnici moraju da sednu i da razovaraju.