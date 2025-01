"Ali, ono što je još značajno u ovom njegovom činu je da se stvara alternativa, odnosno mogućnost da se malo prečisti situacija svojevrsnom rekonstrukcijom vlade i dođe do još jače stabilizacije prilika" , zaključio je Petričković.

"On je čovek koji se drži svojih principa, njemu je svakako moral ispred funkcije i želi da svojim političkim potezom doprinese smirivanju strasti u društvu. Nadam se da će to imati efekta. Sve u svemu, njegova ostavka je svakako potez odgovornog čoveka i nekoga ko vodi račuina o inetersima države i naroda", istakao je Graovac.

Vladimir Pejić, direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja "Faktor Plus", Vučevićevu ostavku vidi kao ličnu poruku i preuzimanje lične odgovornosti.

"Ne mislim da je to samo floskula, ne verujem da bi se tako brzo promenila strategija i komunikacija. Mislim da je to zaista izazvano onim što se desilo u Novom Sadu. Zaista ne pamtim da je neko za ovakav čin, pa i mnogo teži, podneo ostavku, pogotovo u tako kratkom periodu. To jeste negde poruka i SNS-a samim tim, da će svako odgovarati, politički naravno, a krivično onaj koji napravi krivično delo, bez obzira na pripadnost stranci jer je i situacija takva da je i kredit potrošen i manevarski prostor za bilo kakve kalkulacije", ocenio je Pejić za RTS.