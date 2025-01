Advokat Vladimir Gajić kazao je za Kurir da je siguran da u Srbiji neće doći do vanrednih izbora, već da će nova Vlada biti formirana u zakonskom roku.

- Očigledno je da predstavnici opozicije ne bi izašla na izbore, neki su već i najavili bojkot, a u tom slučaju ne bi došlo ni do kakvog razrešenje sukoba. Naprotiv, moglo da se desi da se sadašnji kriza još produbi. Zato smatram da će u okviru ustavnih rokova od strane postojaćeg saziva Parlamenta biti formirana nova Vlada. Rano je kalkulisti još sa imenima mandatara. Ne verujem da će Vlada biti "ekspertska", kako su predlagali neki predstavnici opozicije, ne vidim razlog za to. Ali može da se desi da u sastav Vlade bude uključen neko ko nije do sada bio aktivan akter političkog života - smatra Gajić.