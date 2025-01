Što je babi milo, to joj se i snilo… Tako otprilike može da se opiše uređivačka politika Šolakovog portala Nova, koji se od profesionalnosti odavno oprostio, a sa istinom retko kad je i govorio . Nema drugačijeg objašnjenja za današnji naslov „Vučić podneo ostavku?“!

Od svega što je Blik na celoj strani velikog formata napisao o predstojećoj utakmici i o Zvezdi, njima je ova glupost bila najzanimljivija. Otuda naslov: „Vučić podneo ostavku? Švajcarci pisali o blokadama i napadu na studente, pa pogrešili pred meč Zvezde“. Švajcarci, međutim, nisu pominjali nikakve blokade, Nova to dodaje da neslan do bljutavosti tekst dosoli. U kontekstu mogućih ispada Delija, list naime piše: „Ostaje da se nadamo da treći faktor neće delovati kao akcelerator nasilja: politička kriza u zemlji posle napada bejzbol palicom na studente od strane članova vladajuće stranke, što je dovelo do ostavke premijera Aleksandra Vučića.“