Upravo tom i takvom pritisku evo neko vreme izložena je Srbija, njeno političko rukovodstvo i intelektualna elita. Kao malo kad u svojoj istoriji, dugom trajanju 'između klanja i oranja', Srbija je, spolja i iznutra, pod rafalnom paljbom lažljivaca, klevetnika i ucenjivača, hijena obučenih u jagnjeće kože, i večito gladnih a nikad ostvarenih pretendenata na njenu teritoriju, nezavisnost, na njen ponos i dostojanstvo. Suočeni sa do sada nezabeleženim ekonomskim rastom koji postiže Srbija, razvojem infrastrukture, otporom inflatornim pritiscima izazvanim posrtanjem svetske privrede, sve većom demokratizacijom i transparentnošću kojim srpsko rukovodstvo, predvođeno predsednikom Vučićem, oni koji ni na jedan od časnih i demokratskih načina ne mogu doći na vlast, aktivirali su najprljaviji arsenal laži i ucena.

Najnovija dešavanja u Srbiji, protesti i blokade, okupacija gradova i slobode njihovih gradova samo dodatno otežavaju nikad težu međunarodnu poziciju Srbije. Prilike u i oko Kosova i Metohije pogotovo. Izgovor da se to radi iz pijeteta prema žrtvama tragedije u Novom Sadu, pojačavan minutima ćutanja na ulicama, konačno je demaskiran na Autokomandi. Jer ako se žal i saučešće porodicama žrtava izražava pečenom prasetinom i užičkim kolom, onda je Srbija potonula i moralno posrnula da ne može dublje. Osim toga, nadstrešnice, čitave zgrade i delovi auto-puteva padali su i padaju i u drugim državama, pa se tuga delila na ravne časti a odgovornost tražila od onih koji su bili zaista odgovorni. A to nikad i nigde, osim u Srbiji, nisu bili ni vlada ni predsednici tih država.

'Srpska kuća' duboko razume šta se iza brda valja i pruža nepodeljenu i bratsku podršku srpskom rukovodstvu i njegovim naporima da, sa izuzetnim osećajem za trenutak i odgovornost, učini sve, i ama baš sve, da unutrašnje prilike dovede u stanje koje državu čini društveno stabilnom i ekonomski uspešnom. Čak se, do poslednjeg zareza izašlo u susret zahtevima studenata, ako su to uopšte i bili njihovi zahtevi. Jer, budimo do kraja realni i pošteni pa recimo da ni studenti ni njihovi profesori, i pored svih simpatija prema njihovom mladalačkom buntovništvu, nlsu apsolutni gospodari i glasnogovornici pune istine.