- Imate sagovornika koji je još 1968. godine u Sarajevu bio sekretar akcionog odbora demonstracija, to sam ja. Tada je 20.000 studenata izašlo. Dakle, ta godina je najznačajnija, prekretnica u Evropi, a tada su i takvi, znalo se od Pariza do Beograda, šta god smo preneli, država je istog momenta reagovala, razgovaraju sa mnom. Danas, kada se vratim preko 50 godina, i posmatram istu stvar, moram da kažem da su demonstracije društvena pojava, a ona uvek ima uzrok i on nije jednolinijski, to je pojava sa mnogo uzroka. Prva i osnovna stvar, mi živimo u post komunističkom društvu ili društvo tranzicije i ona je raslojavala društvo. Imali ste dva pola, one koji su učestvovali u tranziciji, to su doživljavali kao vrhunac slobode jer su prosperirali. Ne možete osuditi mladog čoveka jer želi promene, a do juče je ta populacija bila apolitična i to nam je smetalo, a sada kada je hiperpolitična, opet nam smeta. Hoću da kažem, kao što su stari Grci govorili, pronađite meru, to je u svemu najbitnije.